Mercato - OM : Une offre folle en préparation dans le dossier Olivier Giroud ?

Publié le 30 novembre 2020 à 18h45 par La rédaction

Dans le viseur de Pablo Longoria pour renforcer le secteur offensif de l'Olympique de Marseille, Olivier Giroud attise les convoitises de nombreux clubs en Europe, mais également outre-Atlantique, puisque David Beckham serait prêt à tout pour l'attirer à l'Inter Miami...

En manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud pourrait prendre la décision de quitter les Blues dès cet hiver, afin de se garantir une place dans le groupe de Didier Deschamps à l'Euro 2021. Le sélectionneur de l'Equipe de France a notamment mis en garde son attaquant, affirmant que la situation ne pouvait pas continuer comme ça jusqu'en mars : « Olivier Giroud le sait, la situation qu’il vit aujourd’hui ne peut pas s’éterniser. Pour mars, il faudra qu’il trouve une solution autre que celle-là » . Des déclarations qui ont fait se remettre en question Olivier Giroud, qui pourrait envisager un départ cet hiver, même si sa préférence est de rester à Chelsea, à condition qu'il bénéficie de plus de temps de jeu malgré la rude concurrence en attaque suite au recrutement de Timo Werner cet été. Alors que Pablo Longoria a accumulé les échecs en attaque lors du dernier mercato estival, le Head of Football de l'OM souhaiterait repasser à l'offensive cet hiver et aurait ainsi coché le nom de l'attaquant des Bleus. Toutefois, Olivier Giroud est très courtisé, et les offres sont attirantes...

