Mercato - PSG : Le Real Madrid sort du silence pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 novembre 2020 à 18h15 par B.C.

Alors que le dossier Kylian Mbappé fait énormément parler en Espagne, le Real Madrid se montre très prudent en ce qui concerne une possible arrivée de l’attaquant du PSG l’été prochain.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait décider de quitter le PSG lors du prochain mercato pour rejoindre le Real Madrid. L’international français n’a jamais caché son intention de rejoindre un jour la Casa Blanca et pourrait réaliser le grand saut à une année de la fin de son bail, d’autant qu’il ne semble pas pressé de prolonger avec le PSG. En Espagne, le dossier Mbappé fait d’ailleurs régulièrement la Une de la presse sportive, et on annonce qu’il fait figure de priorité aux yeux de Florentino Pérez et Zinedine Zidane, devançant Eduardo Camavinga, Paul Pogba ou encore Erling Haaland sur la short-list des Merengue . Cependant, la crise du Covid-19 et son impact sur les finances des clubs pourrait bouleverser ce feuilleton.

« Un transfert de Mbappé ? Il faut rester prudent », dit-on à Madrid