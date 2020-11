Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Real Madrid... Le danger se précise pour Mbappé !

Publié le 30 novembre 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé serait toujours dans le viseur du Real Madrid. Pour convaincre le PSG de lui céder son numéro 7, Zinedine Zidane pourrait faire entrer Vinicius Junior dans l'opération. Alors que le Barça pourrait également s'intéresser à Kylian Mbappé, Joan Laporta, candidat à la présidence du club blaugrana, s'est positionné sur le sujet.

Lors de l'été 2017, le PSG et le Real Madrid auraient été en concurrence pour le recrutement de Kylian Mbappé. Finalement, le club de la capitale aurait eu le dernier mot et convaincant à la fois le champion du monde français et l'AS Monaco. Alors qu'il a débuté sa quatrième saison avec le PSG, Kylian Mbappé serait toujours dans le viseur du Real Madrid et pourrait faire ses valises l'été prochain, soit à un an de la fin de son contrat, pour ne pas être cédé gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation contractuelle de Kylian Mbappé, Zinedine Zidane et la direction merengue seraient en quête de la solution pour rafler enfin la mise.

Vinicius Junior en monnaie d'échange pour Kylian Mbappé ?

D'après les dernières indiscrétions d' OK Diario , Zinedine Zidane aurait déjà une petite idée pour convaincre la direction du PSG. A en croire le média espagnol, le coach du Real Madrid voudrait se servir de Vinicius Junior. Alors que l'attaquant brésilien ne serait plus que troisième dans sa hiérarchie au poste d'ailier gauche, derrière Eden Hazard et Rodrygo, Zinedine Zidane envisagerait de l'inclure dans l'opération Kylian Mbappé. Comme Le 10 Sport vous l'avait révélé en exclusivité, le PSG est fan de Vinicius Junior depuis un peu plus d'un an déjà. En effet, selon nos informations du 14 aout 2019, Leonardo aurait proposé d'insérer le prodige brésilien de 20 ans dans une possible transaction avec Neymar. Toutefois, Florentino Pérez, le président du Real Madrid aurait refusé catégoriquement de négocier un tel échange. Reste à savoir si Leonardo sera encore ouvert à un troc pour Vinicius Junior, mais cette fois avec Kylian Mbappé.

