Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait un plan pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 novembre 2020 à 15h45 par La rédaction

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé au PSG, Kylian Mbappé est l’une des priorités du Real Madrid pour 2021. Afin de faire plier le club de la capitale, les Merengue pourraient tenter d’inclure Vinicius Junior dans la transaction.

Après un été où aucun renfort n’a pointé le bout de son nez, le Real Madrid compte bien se rattraper en 2021. Les Merengue souhaitent frapper fort, et ont établi la liste de leurs priorités, dans laquelle figurent entre autres Eduardo Camavinga, Dayot Upamecano et Kylian Mbappé. Désiré de longue date, le Français, pourrait débarquer au prix d’une opération colossale. Mais Florentino Pérez et Zinédine Zidane devront pour cela faire plier le PSG, qui négocie pour prolonger sa star. Et l’état-major de la Casa Blanca aurait une idée en tête.

Vinicius pour faire plier le PSG ?