Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas affiche un gros doute pour le mercato hivernal !

Publié le 30 novembre 2020 à 14h15 par A.D.

Alors que Florian Thauvin et Boubacar Kamara seraient courtisés, André Villas-Boas a été interrogé sur le mercato hivernal. Questionné sur des possibles départs cet hiver, le coach de l'OM a entretenu le suspens.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au mois de janvier, l'OM pourrait perdre certains joueurs clés. En fin de contrat en juin, Florian Thauvin pourrait être vendu à la mi-saison pour ne pas être cédé gratuitement l'été prochain s'il ne prolonge pas avec le club phocéen. Sous le charme de l'attaquant de l'OM, le Milan AC pourrait profiter de sa situation contractuelle pour le récupérer dès le mois de janvier. Alors que Paolo Maldini a clairement annoncé son intérêt pour Florian Thauvin, André Villas-Boas lui a répondu ce lundi après-midi en conférence de presse. « Les paroles de Maldini sur Thauvin c’est un peu bidon non ? Ce n'est pas très gentil, mais c’est Maldini il a droit de dire ce qu’il veut !T'imagines si on rencontrait le Milan AC maintenant ? Mais bon, c'est Maldini, il peut dire ce qu'il veut » . En plus de Florian Thauvin, Boubacar Kamara figurerait également sur les tablettes de Paolo Maldini, le directeur technique des Rossoneri . Pour ne pas arranger les affaires de l'OM, la Juventus serait également en course pour le jeune défenseur central - repositionné milieu de terrain - français. Alors qu'il pourrait perdre à la fois Florian Thauvin et Boubacar Kamara cet hiver, André Villas-Boas s'est confié sur les possibles départs.

«Des départs cet hiver ? Je ne sais pas»