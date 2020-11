Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n'est pas au bout de ses peines pour Olivier Giroud !

Publié le 30 novembre 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

En manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud serait suivi par l'OM, l'OL et l'Inter, qui seraient prêts à se jeter sur lui dès le mois de janvier. Pour obtenir gain de cause sur ce dossier, Antonio Conte compterait se servir de la vente de Christian Eriksen et proposer un prêt avec option/obligation d'achat aux Blues.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Olivier Giroud serait de plus en plus incertain. Alors qu'il peine à emmagasiner du temps de jeu à Chelsea, le champion du monde français pourrait envisager de prendre le large au mois de janvier pour ne pas prendre le risque de manquer le prochain Euro. Conscient de la situation d'Olivier Giroud, l'OM serait prêt à en profiter et à lui faire les yeux doux lors du prochain mercato. Toutefois, Pablo Longoria ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, le Head of Football de l'OM pourrait voir l'OL et l'Inter se mettre en travers de sa route pour Olivier Giroud. D'ailleurs, les Nerazzurri d'Antonio Conte auraient déjà mis leur plan en place pour rafler la mise.

Antonio Conte n'aurait pas oublié Olivier Giroud

Selon les informations de Calciomercato.com , l'Inter aurait toujours un intérêt prononcé pour Olivier Giroud. Bien qu'Arkadiusz Milik (26 ans) resterait leur priorité en raison de son âge, les Nerazzurri n'auraient pas fait une croix sur Olivier Giroud (34 ans) pour autant. D'ailleurs, Antonio Conte saurait déjà comment boucler cette opération plus facilement. En effet, le coach milanais compterait se servir de la potentielle vente de Christian Eriksen - qui ne serait plus en odeur de sainteté à l'Inter et figurerait sur les tablettes du PSG - pour financer l'arrivée de son futur buteur, en l'occurrence Olivier Giroud ou Arkadiusz Milik. Et en ce qui concerne le Français, Antonio Conte aurait déjà tout prévu.

Antonio Conte prêt à répondre aux exigences de Frank Lampard ?