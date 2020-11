Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retraite, avenir… Laurent Blanc s’explique !

Publié le 30 novembre 2020 à 10h15 par T.M.

Auteur d’une sortie remarquée ce dimanche sur son avenir, Laurent Blanc a mis les choses au point concernant la suite de sa carrière.

Reverra-t-on Laurent Blanc sur un banc de touche ? Depuis 2016 et son licenciement du PSG, le technicien français n’est plus apparu sur un banc de touche, lui qui est pourtant régulièrement annoncé un peu partout. Toujours sans club, le Cévenol semble d’ailleurs peu à peu perdre espoir. En effet, présent ce dimanche sur le plateau de Téléfoot a lâché : « Est-ce que j’ai toujours envie d’entraîner ? Oui. Ça n’a pas changé, mais plus le temps passe moins j’y crois. Je reviendrais sûrement, mais ça ne sera pas sûrement avec des adultes, ça sera avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur ». De quoi donc jeter un froid sur la suite de sa carrière, lui qui a pourtant dernièrement été évoqué de retour au PSG pour remplacer Thomas Tuchel, ou comme l’une des possibilités pour succéder à André Villas-Boas à l’OM.

« Je n’arrête rien du tout »