Mercato - PSG : Leonardo attend un signe pour cette opération colossale !

Leonardo serait en concurrence avec le Hertha Berlin et le Borussia Dortmund pour Christian Eriksen. Alors qu'il aurait proposé un échange entre le milieu de terrain danois et Leandro Paredes, le directeur sportif du PSG n'aurait pas encore reçu de réponse de la part de l'Inter. Antonio Conte et les Nerazzurri auraient décidé de patienter avant de trancher parce qu'ils préféreraient vendre Christian Eriksen pour pouvoir réinvestir sur un autre joueur.

Dans une situation très compliquée à l'Inter, Christian Eriksen devrait faire ses valises lors du prochain mercato hivernal. Arrivé en janvier 2020, l'international danois ne s'est pas du tout acclimaté dans le club nerazzurro et devrait prendre le large après seulement un an passé à Milan pour relancer sa carrière. Encore et toujours en quête de renfort au milieu de terrain, Leonardo verrait d'un bon oeil une arrivée de Christian Eriksen au PSG cet hiver. Et il serait déjà passé à l'action pour rafler la mise.

Leonardo en salle d'attente pour Christian Eriksen ?