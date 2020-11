Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale se préparerait autour de Mauro Icardi !

Publié le 30 novembre 2020 à 8h15 par T.M. mis à jour le 30 novembre 2020 à 8h42

N’entrant pas vraiment dans les plans de Thomas Tuchel au PSG, Mauro Icardi pourrait déjà faire ses valises. De quoi donner lieu à une opération colossale autour de l’Argentin.

Initialement prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, Mauro Icardi est désormais un joueur du PSG à part entière. Leonardo a ainsi réalisé un gros coup avec l’attaquant argentin, mais visiblement, Thomas Tuchel ne semblait pas avoir les mêmes idées. Pas vraiment fan du natif de Rosario, l’entraîneur allemand ne l’a fait que peu jouer ces derniers mois. Un manque de confiance forcément difficile à gérer pour Icardi, qui, selon les informations parues en Italie ces dernières semaines, pourrait déjà se poser des questions sur son avenir sous le maillot du PSG. Un départ pourrait donc prochainement être à l’ordre du jour et encore une fois, la Juventus pourrait ne pas être très loin…

Un Argentin pour en remplacer un autre ?