Mercato - PSG : Le prix de Mauro Icardi est enfin connu !

Publié le 29 novembre 2020 à 2h30 par A.M.

Mauro Icardi, recruté définitivement en mai dernier par le PSG, a bien coûté moins cher que le montant initial de son option d'achat.

« Je crois que ça ne s'est pas passé comme ça. On a eu l'occasion de l'avoir en prêt. Ensuite tout le monde était d'accord. Ensuite on a réussi à faire baisser le prix. Après, s'il est blessé ou pas en forme, ça arrive, mais peut-être que dans 5 ans, il sera important pour le club, et je crois qu'il a déjà été important pour le club la saison dernière . » Il y a quelques jours, Leonardo justifiait son choix concernant l'option d'achat de Mauro Icardi qui a été levé en mai dernier. Et alors que le directeur sportif du PSG a confirmé que le montant de l'option d'achat avait été négociée à la baisse, l'Inter Milan a confirmé.

49,1M€ pour Mauro Icardi

En effet, le club lombard a dévoilé son bilan comptable et donc certains chiffres concernant ses transferts. Ainsi, on y apprend que le PSG a déboursé 49,1M€ pour s'attacher les services de Mauro Icardi. Un montant qui est donc bien inférieur à l'option d'achat négociée durant l'été 2019 lors du prêt de l'attaquant argentin et qui était estimé à 70M€.