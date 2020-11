Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce dossier va laisser de grands regrets à Longoria..

Publié le 28 novembre 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Prêté à Sassuolo dans les dernières heures du mercato, Maxime Lopez a de grandes chances d'être transféré définitivement au sein du club italien en fin de saison. Une situation qui pourrait laisser des regrets à l'OM, et notamment à Pablo Longoria qui aurait préféré récupérer son joueur...

Le cas Maxime Lopez ressemble à l'histoire d'un gâchis à l'OM. Et pour cause, lorsqu'il est lancé dans le grand bain en 2016 par Rudi Garcia, le jeune milieu de terrain est présenté comme l'emblème de la formation marseillais sur laquelle compte s'appuyer Frank McCourt pour mener à bien son projet. L'homme d'affaires américain venait effectivement de racheter l'OM lorsque Maxime Lopez a fait ses débuts en professionnel, et rapidement, Jacques-Henri Eyraud, nouveau président, a fait de la formation un enjeu majeur. Ainsi, Lopez avait tout pour incarner ce projet, au point que les médias catalans fassent état d'un intérêt du FC Barcelone, friand de ce genre de profil. Toutefois, les Marseillais ont rapidement déchanté puisque le milieu de terrain est rentré dans le rang jusqu'à l'arrivée d'André Villas-Boas qui n'a jamais vraiment compté sur Maxime Lopez, relégué sur le banc par l'éclosion de Boubacar Kamara dans l'entrejeu ainsi que pas le recrutement de Valentin Rongier. Finalement, il a finalement quitté son club formateur dans les dernières heures du mercato pour rejoindre Sassuolo. Un prêt dont Pablo Longoria dévoilait les coulisses ces derniers jours : « Il a prolongé le contrat pour aller à Sassuolo et je dois le remercier, c’est un très bon geste. Entre 0€ et 1€ je préfère toujours 1€. En plus quand tu as un pourcentage à la vente, surtout dans un club comme Sassuolo où les joueurs prennent beaucoup de valeurs, ce n’est pas négligeable. L’option d’achat deviendra obligatoire sous certaines conditions. »

Longoria ne voulait d'option d'achat pour Lopez, qui flambe à Sassuolo