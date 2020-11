Foot - Mercato

Mercato - AC Milan : Simakan répond à Maldini !

Publié le 28 novembre 2020 à 14h10 par La rédaction

Courtisé par l'AC Milan cet été, Mohamed Simakan a réagi aux propos de Paolo Maldini, qui affichait son intérêt pour le défenseur de 20 ans.