Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti a un souhait fort pour son avenir au Barça !

Publié le 28 novembre 2020 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a été annoncé sur le départ cet été après deux ans dans le dur au FC Barcelone, Samuel Umtiti est maintenant proche de faire son grand retour sur le terrain. Et soutenu par Ronald Koeman, il compte bien prouver que le club catalan peut encore avoir besoin de ses services.

Samuel Umtiti voit peut-être enfin la lumière au bout du tunnel. Depuis deux ans, l’international français est en effet en grande difficulté au FC Barcelone à cause de pépins physiques trop réguliers, et notamment à son genou. Par conséquent, le joueur arrivé en Catalogne à l’été 2016 en provenance de l'OL a vu Clément Lenglet lui passer devant dans la hiérarchie, aussi bien au Barça qu’en Equipe de France, tandis que ses performances ont logiquement décru vu son manque de temps de jeu. Seulement voilà, Samuel Umtiti ne compte pas encore baisser les armes, loin de là ! Et pour cause, le défenseur de 27 ans fait tout son possible depuis plusieurs mois pour retrouver son meilleur niveau. Et déterminé à jouer de nouveau pour prouver sa valeur, comme il l’avait confié récemment dans un entretien accordé au Canal Football Club , Samuel Umtiti est maintenant proche d’effectuer son grand retour à la compétition.

Des offres de Serie A et de l’OL, mais Samuel Umtiti voulait rester au Barça

Pour autant, cette situation était loin d’être gagnée. En effet, à cause de ses performances décevantes et de ses absences trop fréquentes, le natif de Yaoundé a été annoncé sur le départ du FC Barcelone à plusieurs reprises l’été dernier. Une tendance confirmée par SPORT ce samedi, qui explique que Samuel Umtiti aurait fait l’objet d’offres de la part d’écuries de Serie A. Plus encore, comme cela fut annoncé au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts par la presse, le Champion du Monde 2018 a également été approché par l’OL, intéressé par la perspective de faire revenir son ancien joueur. Seulement voilà, le quotidien catalan explique que l’écurie présidée par Jean-Michel Aulas n’était pas en mesure de réaliser l’opération d’un point de vue économique, tout en ajoutant que Samuel Umtiti ne voulait de toute manière pas retourner au sein de son ancien club. Déterminé à remonter la pente au FC Barcelone, le défenseur français n’avait aucune intention de s’en aller cet été, et ce en dépit du fait qu’il ne fermerait pas la porte à un retour à l’OL à l’avenir. Quoi qu’il en soit, Samuel Umtiti est toujours au Barça cette saison, et il y bénéficierait du soutien entier de Ronald Koeman d’après SPORT . Le technicien néerlandais n’aurait jamais poussé son joueur vers la sortie, ni ne lui aurait mis la moindre pression au cours de sa convalescence. Bien au contraire, il aurait été très attentif à sa condition physique et serait maintenant prêt à lui donner l’opportunité de prouver sa valeur.

Samuel Umtiti a travaillé dur pour revenir à son meilleur niveau