Mercato - Barcelone : Ronald Koeman a pris position pour l’avenir de Samuel Umtiti !

Publié le 28 novembre 2020 à 10h00 par H.G.

Alors qu’il a un temps été annoncé que Ronald Koeman ne comptait pas sur Samuel Umtiti, la réalité serait bien différente. En effet, le technicien du FC Barcelone n’aurait pas manqué d’apporter tout son soutien à l’international français, déterminé à l’idée de revenir au meilleur de sa forme.

Arrivé au FC Barcelone en 2016 en provenance de l’OL, Samuel Umtiti est dans le dur depuis maintenant deux ans en Catalogne. En effet, s’il avait réalisé deux très bonnes premières saisons au Barça, l’international français a ensuite été victime d’une succession de pépins physiques qui l’ont conduit à être absent pour un grand nombre de rencontres. Ses performances sur le terrain ont ainsi été logiquement impactées, et le Champion du Monde 2018 a fini par perdre sa place au profit de Clément Lenglet. Pour autant, Samuel Umtiti est toujours un joueur du FC Barcelone, et ce en dépit du fait qu’il ait été annoncé sur le départ à plusieurs reprises au cours de la dernière saison estivale. Désormais, l’ancien lyonnais est déterminé à revenir à son meilleur niveau et, dans ce projet, il pourrait compter sur le soutien entier de Ronald Koeman.

Ronald Koeman n’aurait jamais demandé à Samuel Umtiti de s’en aller