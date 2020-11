Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ancienne pépite se confie sur son départ !

Publié le 28 novembre 2020 à 15h15 par La rédaction

Près de deux ans après son départ du PSG pour rejoindre les Girondins de Bordeaux, Yacine Adli a évoqué les raisons de son départ de son club formateur, se comparant notamment au cas Mbappe.

Considéré comme une grande promesse du centre de formation du PSG, Yacine Adli a pris la décision de quitter son club formateur lors de l'hiver 2019 afin de rejoindre les Girondins de Bordeaux contre un montant de 5,5M€. Un départ qui avait fait grand bruit alors que de nombreux jeunes talents du centre de formation du PSG ont quitté le club de la capitale avant même d'avoir eu une chance en équipe première, à l'image de Kingsley Coman, Mike Maignan ou encore Jonathan Ikoné. Toutefois, le milieu de 20 ans a tenu à clarifier la situation sur son départ, affirmant notamment qu'il ne pensait pas avoir le niveau pour s'imposer au sein d'un tel effectif.

« Quand je pars de Paris ce n’est pas par prétention »