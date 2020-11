Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Giroud directement lié à un dossier du PSG ?

Publié le 30 novembre 2020 à 9h45 par A.D.

L'OM devrait se méfier de l'Inter pour Olivier Giroud. Bien qu'il privilégierait le recrutement d'Arkadiusz Milik, le club emmené par Antonio Conte serait toujours sur les traces du buteur français. Et pour mener à bien l'opération Giroud ou Milik, les Nerazzurri voudraient se servir de la potentielle vente de Christian Eriksen.

Peu utilisé par Frank Lampard, Olivier Giroud pourrait quitter Chelsea lors du prochain mercato. Pour emmagasiner davantage de temps de jeu et se donner un maximum de chances de disputer l'Euro, le champion du monde français pourrait donc changer de club au mois de janvier. Une information qui n'aurait pas échappée à l'OM et à l'Inter. En quête d'un nouvel avant-centre, Pablo Longoria et Giuseppe Marotta - respectivement Heat of Football marseillais et administrateur délégué milanais - devraient se livrer une lutte féroce pour Olivier Giroud.

L'Inter pourrait utiliser Eriksen pour financer l'arrivée de Giroud