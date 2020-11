Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce de taille pour un indésirable de Zidane !

Publié le 30 novembre 2020 à 7h00 par La rédaction

Prêté à l'AC Milan, Brahim Diaz réalise un début de saison convaincant. Alors que Zinédine Zidane pourrait revoir sa position sur son joueur, les Rossoneri espéreraient conserver le joueur espagnol.

Indésirable sous les ordres de Zinédine Zidane, Brahim Diaz s'est envolé au Milan pour trouver ses marques. Peu utilisé au Real Madrid, en attestent ses six matches disputés lors de la dernière Liga, l'ailier de 21 ans retrouve des couleurs avec les Rossoneri . Emmené par un Stefano Pioli bien décidé à lui laisser sa chance, le jeune espagnol convainc, de ses équipiers jusqu'à ses dirigeants. Après neuf journées de Serie A, Brahim Diaz a significativement augmenté son temps de jeu. Prêté, le pensionnaire de la Maison Blanche est même aligné en Ligue Europa, où, là encore, le natif de Malaga se montre décisif avec deux buts en quatre matches.

« Brahim Diaz pourrait être bon avec l'équipe »