Mercato - PSG : C’est définitivement bouclé pour cette piste de Leonardo !

Publié le 30 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo dans le cadre de la succession de Keylor Navas au PSG, Gianluigi Donnarumma ne devrait pas rallier la capitale. Explications.

C’est la grande priorité de Leonardo au poste de gardien de but à moyen terme selon les médias italiens. En effet, l’ayant côtoyé au Milan AC avant d’effectuer son retour à la direction sportive du PSG, Leonardo verrait en Gianluigi Donnarumma un complément de poids à l’effectif du PSG afin de préparer la succession d’un Keylor Navas vieillissant bien qu’il reste très performant. Et alors que la prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain traîne, le portier du Milan AC a clairement fait savoir quelle était sa volonté pour son avenir.

Donnarumma est prêt à snober Leonardo et le PSG