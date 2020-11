Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus aucun doute sur le prochain entraîneur ?

Alors que le PSG peine encore à convaincre cette saison, le départ de Thomas Tuchel semble inéluctable. Et il semblerait que Massimiliano Allegri soit tout désigné pour venir lui succéder…

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Thomas Tuchel ne parvient plus à faire autant briller son équipe cette saison. Plus que les résultats qui sont encore loin d’être alarmants, c’est surtout la manière et le jeu proposé par le club de la capitale qui fait l’objet de nombreuses critiques. Par conséquent, Tuchel devrait donc quitter au plus tard le PSG à l’issue de son contrat, et il pourrait même être remercié d’ici-là. Mais qui viendra alors lui succéder au Parc des Princes ?

Allegri, le grand favori

Depuis plusieurs mois, la piste menant à Massimiliano Allegri fait figure de favorite pour le PSG. D’ailleurs, Le 10 Sport vous avait révélé en exclusivité les premiers contacts de Leonardo avec le technicien italien, qui datent du 16 décembre 2019. Libre depuis son départ de la Juventus, Allegri présente donc l’avantage d’être libre et d’avoir une grosse expérience du plus haut niveau, au même titre que Mauricio Pochettino. Sauf que l’Italien est déjà proche de Leonardo, ce qui devrait faciliter son arrivée au PSG une fois que le départ de Tuchel sera acté.