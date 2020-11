Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma fait passer un message lourd de sens à Leonardo !

Publié le 29 novembre 2020 à 22h15 par La rédaction

Sous contrat jusqu'à la fin de saison avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma pourrait être un gros coup sur le marché des transferts. Courtisé par le PSG, le gardien italien clame pourtant son envie de rester avec les Rossoneri.

Déjà de la défaite contre Marseille, Sergio Rico a vécu une nouvelle partie difficile face à Bordeaux. Le gardien espagnol a été propulsé dans les cages, pour la troisième fois de la saison, après le forfait de Keylor Navas. Les quelques absences de l'international costaricien se font remarquer à Paris, tant le triple vainqueur de la Ligue des Champions est devenu indispensable. La saison dernière, le club de la capitale s'est même illustré en terminant sa campagne européenne comme la meilleure défense de la compétition. Si Keylor Navas a déjà exprimé son envie de terminer sa carrière avec le PSG, le portier a 33 ans et Leonardo se pencherait vers l'avenir.

« Bien sûr, je veux rester à Milan »