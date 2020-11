Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est averti pour Donnarumma !

Publié le 28 novembre 2020 à 23h45 par La rédaction

En fin de contrat au terme de la saison, Gianluigi Donnarumma est surveillé de près par le PSG. À la peine pour prolonger son jeune gardien, le Milan AC semble compter sur lui à l’avenir.

Après avoir longtemps cherché le profil parfait dans ses buts, le PSG semble l’avoir trouvé avec Keylor Navas. Toutefois, Leonardo prépare toujours l’avenir, et reste à l’affût d’éventuels bons coups. Au Milan AC, Gianluigi Donnarumma garde les buts depuis 2015, et ce en dépit de son jeune âge. Le portier italien arrivera au terme de son contrat en juin, et son avenir demeure incertain. Le PSG est attentif à l’évolution du dossier, bien que toutes les parties semblent collaborer en vue d’un renouvellement prochain du joueur de 21 ans.

Donnarumma : « un jeune qui a du leadership »