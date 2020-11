Mercato - Barcelone : La sortie surprenante de Memphis Depay sur son avenir !

Foot - Mercato - Barcelone

Après la belle victoire de l'OL sur Reims, Memphis Depay a encore entrouvert la possibilité d'un départ. Le FC Barcelone pourrait ainsi en profiter pour régler ce dossier engagé l'été dernier.

Priorité de Ronald Koeman cet été, Memphis Depay n'a pas débarqué à Barcelone. Son transfert, reporté initialement en janvier, pourrait encore attendre. Pour le prochain mercato, le FC Barcelone souhaiterait avant tout renforcer sa défense centrale. Déjà à l'agonie depuis la grave blessure de Gerard Piqué, l'inquiétude grandit après la sortie de Clément Lenglet, touché contre Osasuna. La recherche d'un buteur pourrait ainsi être reportée. Même si avec le départ de Luis Suarez, un poste reste à pourvoir, d'autant que Martin Braithwaite ne suffirait pas pour Ronald Koeman.

Mais l'avenir de Memphis Depay ne dépendrait pas uniquement du FC Barcelone. Jean-Michel Aulas, président de l'OL, ne cesse de répéter son envie de conserver son attaquant. En fin de contrat en juin prochain, l'international néerlandais garderait toutefois la main quant à son futur. Après la victoire de l'OL contre Reims (3-0), le capitaine lyonnais a laissé un message énigmatique. « Vous m'apprécierez quand je serai parti. Profitez de ce dimanche » , a ainsi lâché Memphis Depay, critiqué pour ses ratés durant la rencontre, sur Twitter . Une réponse aux critiques ou un nouvel appel à partir, cette sortie pourrait faire le jeu du FC Barcelone.

Y’all will appreciate me when im gone. Enjoy the Sunday.