Mercato - OM : Le dossier Giroud relancé par un concurrent XXL ?

Publié le 30 novembre 2020 à 10h45 par La rédaction

Troisième dans la hiérarchie des attaquants à Chelsea, Olivier Giroud pourrait tenter de trouver du temps de jeu en janvier en vue de l’Euro. Annoncé sur les tablettes de l’OM, le buteur serait également surveillé de près par l’Inter Milan.

Longtemps inenvisageable, un départ d’Olivier Giroud de Chelsea semble de plus en plus proche. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France n’est que le troisième choix de son entraîneur, derrière les jeunes Timo Werner et Tammy Abraham. À l’approche de l’Euro, l’ancien Gunner vise à retrouver du temps de jeu. Et s’il a été l’auteur de réalisation décisives, comme mardi dernier en Ligue des champions sur la pelouse de Rennes (1-2), il semble tout de même promis au banc cette saison. En quête d’un attaquant au mois de janvier, l’OM serait donc à l’affût.

L'Inter a tout prévu pour Giroud