Mercato - Barcelone : La piste Memphis Depay est validée par une légende !

Publié le 30 novembre 2020 à 10h00 par A.D.

Memphis Depay, numéro 10 et capitaine de l'OL, serait l'une des priorités du FC Barcelone depuis cet été. Selon Clarence Seedorf, ancienne gloire du Real Madrid, le Barça ferait une très bonne pioche en misant sur son compatriote néerlandais.

Lors du dernier mercato estival, le Barça serait passé tout près d'arracher Memphis Depay à l'OL. Toutefois, le club emmené par Ronald Koeman n'aurait pas eu les moyens de répondre aux attentes de Jean-Michel Aulas, le président des Gones . Malgré tout, le FC Barcelone n'aurait pas renoncé à Memphis Depay et serait bien décidé à le recruter en 2021, que ce soit en transfert à moindre cout en janvier ou gratuitement lorsque le joueur sera libre de tout contrat le 1er juillet. Interrogé par Stats Perform News , Clarence Seedorf a encouragé fortement le Barça à se jeter sur Memphis Depay, son compatriote néerlandais.

Clarence Seedorf veut voir Memphis Depay au Barça