Mercato - OM : Villas-Boas répond sèchement à Maldini pour Florian Thauvin !

Publié le 30 novembre 2020 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin intéresse le Milan AC qui a pris publiquement position dans ce dossier par l’intermédiaire de Paolo Maldini. Mais André Villas-Boas s’est accordé un droit de réponse ce lundi…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en octobre dernier, le Milan AC a des vues sur Florian Thauvin et s’est rencardé auprès de l’entourage de l’attaquant de l’OM, en fin de contrat à l’issue de la saison, pour essayer de le recrutement gratuitement. D’ailleurs, récemment interrogé au micro de Téléfoot La Chaine, Paolo Maldini avait confirmé cet intérêt du club rossonero pour Thauvin : « Il sera en fin de contrat donc c'est une opération intéressante du point de vue économique. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos joueurs des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule pour notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un joueur que l'on suit », a expliqué le directeur technique du Milan AC. Et cette sortie n’a visiblement pas été du goût d’André Villas-Boas…

« Les paroles de Maldini, c’est un peu bidon »

Interrogé en conférence de presse ce lundi sur le mercato hivernal à venir, l’entraîneur de l’OM a notamment rebondi sur ces propos de Paolo Maldini, et il a lâché une réponse pour le moins inattendue : « Les paroles de Maldini sur Thauvin c’est un peu bidon non ? Ce n'est pas très gentil, mais c’est Maldini il a droit de dire ce qu’il veut !T'imagines si on rencontrait le Milan AC maintenant ? Mais bon, c'est Maldini, il peut dire ce qu'il veut », a confié Villas-Boas. En clair, le technicien portugais n’exclut pas totalement la possibilité d’une vente de Florian Thauvin cet hiver, surtout qu’une prolongation de l’international français paraît aujourd’hui impensable pour l’OM. Mais il ne semble pas avoir apprécié pour autant cette prise de position de la part du Milan AC.

