Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prix serait fixé pour le départ de Boubacar Kamara !

Publié le 30 novembre 2020 à 11h45 par T.M.

Les ventes pourraient prochainement arriver à l’OM. Et alors que Boubacar Kamara fait partie des joueurs les plus courtisés, il pourrait rapporter un joli chèque aux Phocéens.

Lors du dernier mercato, l’OM espérait récupérer près de 60M€ avec les ventes de ses joueurs. Cela a finalement été loin d’être le cas avec les seuls départs de Bouna Sarr et Maxime Lopez. Si André Villas-Boas peut donc se réjouir de ne pas avoir vu son effectif s’affaiblir, cela pourrait ne pas être la même histoire dans les mois à venir. En effet, sur la Canebière, on cherche à faire rentrer de l’argent et Frank McCourt mettrait la pression pour cela. L’Equipe expliquait ainsi que le propriétaire de l’OM avait réclamé plusieurs ventes. Reste à savoir maintenant qui sera « sacrifié » pour le bien des finances du club.

Une vente à 30M€

Pour récupérer de l’argent rapidement, l’OM pourrait bien laisser partir ses joueurs les plus cotés. Et dans cette situation, les regards se tournent notamment vers Boubacar Kamara. Sous contrat jusqu’en 2022, le milieu de terrain défensif d’André Villas-Boas serait notamment très apprécié en Italie, où le Milan AC et la Juventus lui feraient les yeux doux. D’ailleurs, de l’autre côté des Alpes, on serait également au courant du montant que pourrait atteindre cette opération Kamara puisque le prix réclamé pourrait être aux alentours des 30M€.