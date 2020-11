Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après son hommage à Maradona, Messi reçoit un énorme appel du pied !

Publié le 30 novembre 2020 à 10h30 par D.M.

Lionel Messi a rendu hommage à Diego Maradona durant le match face à Osasuna (4-0) ce dimanche en célébrant son but avec un maillot des Newell’s Old Boy. Président du club argentin, Eduardo Bermudez a remercié le joueur pour son geste et en a profité pour lui lancer un appel du pied.

Diego Maradona n’est plus. « El Pibe de Oro » nous a quittés ce mercredi à l’âge de 60 ans à la suite d’une crise cardiaque. Une annonce qui a provoqué une vague d’émotion chez de nombreux joueurs à l’instar de Lionel Messi. « C'est un jour très triste pour tous les Argentins. Il nous quitte, mais ne disparaît pas, parce que Diego est éternel. Je pense à tous les beaux moments que j'ai passés avec lui. Je profite de l'occasion pour adresser mes condoléances à toute sa famille et à ses amis. Repose en paix » avait posté le joueur du FC Barcelone sur les réseaux sociaux. La tristesse était encore présente chez Lionel Messi ce dimanche. Buteur face à Osasuna, l’attaquant a rendu une nouvelle fois hommage à son ancien entraîneur en célébrant avec le maillot des Newell’s Old Boy, ancienne équipe de Diego Maradona. Président du club de Rosario, Eduardo Bermudez a réagi à cette célébration et en a profité pour faire passer un message à l’attaquant barcelonais.

« J'espère qu'un jour, peu importe son âge, quand il le décidera, nous pourrons l'avoir ici. Nous l'aimons ici comme Maradona »