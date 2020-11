Foot - Barcelone

Barcelone : Koeman réagit à l’hommage de Messi à Maradona

Publié le 29 novembre 2020 à 22h00 par A.C.

Ronald Koeman, coach du FC Barcelone, est revenu sur le récent hommage rendu par Lionel Messi à Diego Armando Maradona.

Tout le monde n’attendait que ça. Depuis l’annonce du décès de Diego Maradona, on guette la réaction de Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or a bien eu une phrase pour la légende argentine, mais simplement sur les réseaux sociaux. « Un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous quitte mais il ne part pas, parce que Diego est éternel » a écrit Messi, sur son compte Instagram . « Je garde tous les beaux moments que j'ai passés avec lui et je voulais profiter de l'occasion pour adresser mes condoléances à toute sa famille et à ses amis ». Mais ce dimanche, Lionel Messi était sur terrain pour affronter Osasuna et, après un but qui est venu clôturer une large victoire du FC Barcelone (4-0), il a dévoilé un maillot des Newell’s Old Boys, ancien club de Maradona, floqué du numéro 10.

« C'était un grand moment »