Foot - Barcelone

Barcelone : Lionel Messi affiche sa tristesse après la disparition de Maradona !

Publié le 25 novembre 2020 à 20h00 par A.D.

Ce mercredi, la presse argentine a annoncé le décès de la légende Diego Armando Maradona. Sur son compte Instagram, Lionel Messi a tenu à lui rendre un vibrant hommage.

Le monde du football est en deuil. Diego Armando Maradona a trouvé la mort ce mercredi, comme l'a annoncé la presse argentine. La légende du ballon rond nous a quittés à la suite d'un arrêt cardiaque à 60 ans. Après avoir appris la nouvelle, Kylian Mbappé a fait passer un beau message sur Diego Armando Maradona. « Repose en paix légende. Tu restera à jamais dans l'histoire du football. Merci pour tout le plaisir que tu as donné au monde entier » , a écrit le numéro 7 du PSG sur les réseaux sociaux. D'autres joueurs en ont également fait de même comme Lionel Messi, dont le message était forcément très attendu.

«Il nous quitte mais il ne part pas, parce que Diego est éternel»