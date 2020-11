Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Messi, polémique… La nouvelle sortie de Griezmann sur son entourage !

Publié le 24 novembre 2020 à 19h00 par B.C.

Après avoir mis les choses au clair concernant certaines prises de parole de son entourage au sujet de Lionel Messi, Antoine Griezmann a tenu à prendre la défense de son ancien conseiller Éric Olhats, critiqué après l’interview accordée par le Français ce lundi soir.

Discret dans les médias depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann a décidé de sortir du silence. Dans un long entretien diffusé à la télévision espagnole ce lundi soir, l’international tricolore est notamment revenu sur son adaptation difficile en Catalogne et sa relation avec Lionel Messi. Antoine Griezmann a également pu clarifier les choses concernant les déclarations assassines de certains de ses proches en direction du sextuple Ballon d’Or. Son ancien conseiller Eric Olhats avait notamment confié à RMC que Messi était « à la fois un empereur et un monarque » et qu’il n’avait « pas vu d’un bon oeil » l’arrivée de Griezmann. « Je n'ai pas eu de contacts avec Eric depuis que je me suis marié. Il n'est pas venu à mon mariage et ça m'a beaucoup énervé. Ce n'est pas mon représentant et je n'ai pas de relation avec lui », a notamment expliqué l’attaquant français.

« Grâce à Eric Olhats, j’en suis là »

Un entretien qui a visiblement convaincu les supporters du Barça, prêt à laisser une chance à Antoine Griezmann de s’imposer du côté du Camp Nou. De son côté, Eric Olhats s’est retrouvé sous le feu des critiques, mais l’ancien buteur de l’Atlético de Madrid a tout de même tenu à défendre son ancien conseilleur sur les réseaux sociaux au lendemain de son interview. « Si Olhats devrait avoir honte ? Non pas honte, grand respect pour Eric. Grâce à lui, j’en suis là. Débat clos ! », a tweeté Griezmann ce mardi.