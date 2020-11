Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Koeman, Deschamps... La mise au point musclée de Griezmann !

Publié le 25 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors qu'il a décidé de sortir du silence au sujet de sa situation, Antoine Griezmann défend notamment ses deux entraîneurs à savoir Ronald Koeman au Barcça, et Didier Deschamps en équipe de France.

En difficulté avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann semble renaître lorsqu'il rejoint l'équipe de France. D'ailleurs, cela a créé des polémiques concernant la différence entre la relation qu'entretient avec Didier Deschamps et Ronald Koeman. Au micro de Movistar+ , le Champion du monde a ainsi commencé par défendre Didier Deschamps dont les propos ont beaucoup fait parler en Espagne : « Ils ont mis en doute le sélectionneur et le message était que lui savait. Ils ont cherché la polémique. Je ne laisse pas de messages derrière moi. Ils sont toujours à la recherche de quelque chose de mauvais. Avec Leo, avec le président, avec le fait que je veuille partir en janvier... Et je n'arrive pas à m'y faire . » Après son sélectionneur, Antoine Griezmann a assuré que son entente était également excellente avec Ronald Koeman.

«Tout est super»