Barcelone - Malaise : Koeman explique sa décision forte avec Griezmann !

Publié le 26 novembre 2020 à 0h30 par A.D.

Alors que Lionel Messi et Frenkie De Jong n'ont pas été convoqués, Antoine Griezmann a débuté la dernière rencontre du Barça sur le banc. Comme pour La Pulga et le milieu néerlandais, l'ancien de l'Atlético a été ménagé pour des raisons physiques selon Ronald Koeman.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann est en difficulté. Alors qu'il peine à s'adapter à ses nouvelles couleurs et à évoluer à son plus haut niveau, le champion du monde français semble être encore loin d'être un titulaire incontestable et incontesté au Barça. Alors que Lionel Messi et Frenkie De Jong ne figuraient pas sur la feuille de match face au Dynamo ce mardi, Antoine Griezmann a été convoqué, mais a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants. Ronald Koeman a préféré aligner Philippe Coutinho, Francisco Trincao, Pedri et Martin Braithwaite en attaque au coup d'envoi.

«J'ai décidé de le faire jouer une demi-heure pour des raisons physiques»