Barcelone - Polémique : Messi, clash... Griezmann fracasse son entourage !

Publié le 25 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Ces derniers jours, Eric Olhats n'a pas manqué de fracasser Lionel Messi. Mais Antoine Griezmann ne manque pas l'occasion de répondre à son ancien conseiller.

Au micro de RMC Sport , Eric Olhats, ancien conseiller d'Antoine Griezmann, n'avait pas manqué de sèchement tacler Lionel Messi : « Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui ». Une sortie qui avait créé la polémique en Espagne. C'est la raison pour laquelle Antoine Griezmann a décidé de mettre les choses au clair.

Griezmann reprend Olhats de volée