Barcelone - Malaise : Ronald Koeman monte au créneau pour Antoine Griezmann !

Publié le 25 novembre 2020 à 9h30 par Th.B.

Alors que l’attaquant du FC Barcelone a vidé son sac lundi soir lors d’une interview avec Jorge Valdano, Ronald Koeman a apporté son soutien à Antoine Griezmann en assurant qu’il était heureux au Barça où il engrange de la confiance.

« Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, si ce n'est avec Leo, c'est que je veux partir, que je partirai en janvier parce qu'ils vont me vendre... C'est se lever chaque matin et voir si quelque chose ne va pas. J'espère qu'après cette interview, tout se calmera un peu avec moi » . Voici le message clair qu’Antoine Griezmann a fait passer à l’occasion d’une entrevue accordée à Jorge Valdano. Un coup de gueule clair de la part de l'attaquant du FC Barcelone qui assurait en outre vouloir qu’on le laisse jouer en paix en réclamant du calme autour de lui. Un message qui avait besoin d’être communiqué et qui a porté ses fruits mardi soir. En effet, sur la pelouse du Dynamo Kiev, Antoine Griezmann est parvenu à retrouver le chemin des filets en toute fin de match (4-0). Ce qui a permis à Ronald Koeman de lui apporter son soutien et de souligner à quel point cette réalisation va lui faire du bien.

« Je vois Antoine comme un joueur heureux, qui se donne à fond pour l'équipe »