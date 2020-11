Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Pour Koeman, le déclic est enfin arrivé avec Griezmann !

Publié le 29 novembre 2020 à 18h30 par A.C.

En conférence de presse ce dimanche, Ronald Koeman s’est exprimé au sujet d’un possible changement crucial chez Antoine Griezmann.

En a-t-on enfin fini, avec la polémique Griezmann au FC Barcelone ? Les tensions semblaient ravivées, après la sortie très étonnante d'Éric Olhats, ancien conseiller d’Antoine Griezmann, qui évoquait notamment un Lionel Messi « empereur et monarque », qui n’aurait pas vu « d’un bon œil » l’arrivée du Champion du monde français. Comme cela ne suffisait pas, l’oncle de Griezmann est venu jeter de l’huile sur le feu, expliquant notamment « avec Messi, je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, ce n'est pas facile ». Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que tout cela n’arrive aux oreilles de Messi, qui a explosé face aux médias, expliquant en avoir assez d’être la cause de tous les problèmes du FC Barcelone.

La mise au point de Griezmann

Tout ceci a obligé Antoine Griezmann à prendre la parole. Lors d’une longue interview accordée à Movistar+ , l’international français a balayé les propos d’Olhats ainsi que de son oncle, tout en calmant les choses avec Lionel Messi. « Je pense qu’il sait très bien que j’ai beaucoup de respect pour lui. Je le considère comme un grand exemple, avec une belle image et je pense que Leo le sait » a expliqué le numéro 7 du FC Barcelone. « Je n'ai pas eu de contacts avec Éric depuis que je me suis marié. Il n'est pas venu à mon mariage et ça m'a beaucoup énervé. Et puis mon oncle, qui ne sait pas ce qu'est le football. J'ai dit à Leo que je n'avais rien à voir avec eux. Je n'ai pas parlé à mon oncle depuis des années. Je n'ai pratiquement aucune relation avec lui parce que je suis parti, quand j'avais 14 ans ».

« Griezmann se sent plus libéré »