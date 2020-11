Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ronald Koeman prend position dans ce dossier chaud !

Publié le 27 novembre 2020 à 11h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone doit impérativement diminuer sa masse salariale, Ronald Koeman aurait décidé de faire un geste en acceptant de négocier à la baisse son salaire.

S’il est annoncé depuis plusieurs années que la situation financière du FC Barcelone est délicate, chose qui l’a notamment empêché de faire revenir Neymar à l’été 2019, le problème s’est accentué après le passage de la pandémie de Covid-19. Et pour cause, comme de nombreux clubs européens, le Barça a vu ses revenus décroitre en raison de la situation sanitaire, avec notamment l’absence de public au Camp Nou. De ce fait, le FC Barcelone n’a d’autres choix que de réaliser des ajustements afin de diminuer ses pertes et concentre son attention sur sa masse salariale. Et si une première baisse des salaires de l’effectif du Barça avait déjà été réalisée il y a plusieurs mois, le club catalan souhaiterait en réaliser une deuxième. Marc André ter Stegen, Frenkie de Jong et Clément Lenglet ont déjà consenti un geste, mais le reste du vestiaire temporiserait encore. La situation est pourtant urgente, le FC Barcelone devant absolument réduire de 191 M€ sa masse salariale. Et dans cette optique, il semblerait que Ronald Koeman ait décidé de prendre les devants à en croire les derniers échos parus en Catalogne.

Ronald Koeman communiquera son choix aux joueurs ce vendredi