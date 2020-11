Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Que penser de la justification de Griezmann ?

Publié le 25 novembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Antoine Griezmann a tenu à une mise au point après les phrases polémiques de son oncle autour de Lionel Messi. Que faut-il en penser ? Analyse.

Ces derniers jours, l’oncle d’Antoine Griezmann, Emmanuel Lopes, a tenu sur M6 des propos laissant peu de part au doute sur la difficulté de la relation entre l’attaquant français et Lionel Messi, assurant qu'il savait que son neveu « n'allait pas réussir les six premiers mois, mais je ne pensais pas que ça durerait un an. En plus, avec Messi, je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, ce n'est pas facile. Il y a des choses que je ne peux pas dire . » Antoine Griezmann a réagi aux propos de son oncle, assurant que ce dernier n’étaitpas vraiment habitué au monde du football et s’était laissé avoir : « Et puis mon oncle, qui ne sait pas ce qu'est le football. Un journaliste arrive et il est avec vous pendant quelques heures. Au début vous êtes attentif, mais ensuite il semble être votre ami. Mais en réalité, tout ce qu'il veut, c'est obtenir une phrase. J'ai dit à Leo que je n'avais rien à voir avec eux. Je n'ai pas parlé à mon oncle depuis des années et je n'ai même pas son whatsapp. Je n'ai pratiquement aucune relation avec lui parce que je suis parti quand j'avais 14 ans ».

La conviction du clan Griezmann

Que faut-il penser de la réponse de Griezmann ? L’argument français de l’absence d’habitude des médias par son oncle tient évidemment la route. Mais apporte-t-il une réponse sur le fond du propos de son entourage ? En clair, si l’on admet que l’oncle de Griezmann s’est fait « piéger » par manque d’habitude, c’est qu’au final il a dit des choses qu’il n’aurait pas dû dire, apporter des éléments qu’il aurait dû taire. Si on ne peut en tirer des conclusions sur la relation Griezmann-Messi, les propos de son oncle apportent en tout cas la démonstration qu’au sein de son cercle familial, certains s’en sont fait une idée précise.