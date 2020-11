Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre Pep Guardiola et le Barça, cela pourrait ne pas être fini…

Publié le 30 novembre 2020 à 16h00 par T.M.

Evoqué au FC Barcelone, Pep Guardiola a finalement prolongé à Manchester City. Malgré cela, Joan Laporta refuse d’abandonner son rêve pour l’ancien entraîneur du Barça.

Avec la prochain élection d’un nouveau président, le FC Barcelone va entamer un nouveau chapitre. Et celui-ci pourrait être fatal à Ronald Koeman. A peine arrivé, le Néerlandais pourrait déjà partir puisque de nombreux candidats pensent à un autre entraîneur pour diriger ce renouveau du Barça. Il est notamment question de Xavi, tandis qu’un retour de Pep Guardiola était également évoqué. Finalement, cela ne sera pas le cas l’été prochain. En effet, alors que l’Espagnol arrivait au terme de son contrat avec Manchester City, il a dernièrement prolongé jusqu’en 2023. De quoi alors écarter l’idée de revoir Guardiola à Barcelone ? Pas forcément…

« Si je gagne… »