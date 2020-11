Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un candidat à la présidence tranche pour Koeman !

Publié le 30 novembre 2020 à 13h00 par A.D.

Arrivé cet été pour sauver le navire du FC Barcelone, Ronald Koeman est sous contrat jusqu'en juin 2022. Candidat à la présidence du Barça, Joan Laporta a lâché ses vérités sur l'avenir de l'entraineur néerlandais.

Alors qu'il est totalement passé à côté de sa saison 2019-2020, le Barça a décidé de se révolutionner totalement. Pour se faire, le club blaugrana a fait un grand ménage dans son organigramme et son effectif à la fin du dernier exercice. Ainsi, Quique Setién, Eric Abidal, Ivan Rakitic, Luis Suarez, Nelson Semedo, Arthur Melo, Rafinha, Jean-Clair Todibo et Arturo Vidal ont pris le large. Alors que Josep Bartomeu a également fait ses valises, l'élection de son successeur aura lieu le 24 janvier.

«C'est notre entraineur et son contrat lui donne de la marge»