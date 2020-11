Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta annonce la couleur pour l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 30 novembre 2020 à 12h30 par La rédaction mis à jour le 30 novembre 2020 à 12h33

Alors que Lionel Messi semble se diriger vers un départ du FC Barcelone, les négociations pourraient reprendre après les élections pour la présidence du club. Candidat, Joan Laporta conserve l'espoir de prolonger la Pulga.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a jamais été aussi proche de la sortie. Après de multiples prolongations et une carrière exclusivement vécue au FC Barcelone, le sextuple Ballon d'or serait mal à l'aise chez les blaugrana . « Je suis fatigué d’être tenu responsable de tous les problèmes du club » , a récemment lâché l'international argentin lors d'une nouvelle attaque du clan Griezmann. Des mots qui englobent certainement l'ensemble des critiques reçues ces dernières années. Et ces paroles suivent les actes. L'été dernier, le capitaine catalan a envoyé un burofax à sa direction pour demander de quitter le club. Face à un feuilleton axé sur la validité d'une clause de libération, Lionel Messi est resté à contre-coeur pour ne pas causer de problème juridique à son club de toujours. Avec la possibilité de partir libre désormais, la Pulga est fortement courtisée. Manchester City et le PSG se positionneraient, mais le FC Barcelone n'abandonnerait pas. Pas encore.

Lionel Messi devra bientôt faire un choix

Depuis la démission de Josep Bartomeu, les blaugrana se retrouvent sans président. Après avoir occupé ce poste entre 2003 et 2010, Joan Laporta se présente pour un nouveau mandat. L'avocat espagnol est conscient que la situation est délicate. « C'est vrai que Messi voulait partir cet été, il a été très déçu de la façon dont il a été traité, mais je n'entre pas dans cette question. Messi veut le Barça et je suis sûr qu'il lui donnera une chance et je vois, par respect et estime pour nous, que nous avons une conversation pour l'aider à décider ce qui est le mieux pour lui et le Barça. Je sais qu'il nous donnera une marge. Je sais qu'il a des offres d'autres clubs, mais Messi en a toujours eu. Moratti payait 250 millions pour lui en 2006 et j'ai dit non. Ils lui donnaient beaucoup d'argent et il a dit non. On pouvait voir son affection pour le Barça » a expliqué l'ancien président lors de la présentation officielle de sa candidature.

Les prochaines élections en arbitre