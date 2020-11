Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un transfert XXL à prévoir pour Erling Haaland ?

Aujourd’hui au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland susciterait la convoitises des plus grands clubs européens. Toutefois, pour arracher le Norvégien au Borussia Dortmund, il pourrait bien falloir sortir le chéquier.

A tout juste 20 ans, Erling Braut Haaland n’en finit plus d’affoler les compteurs. Sous le maillot du Borussia Dortmund, le Norvégien empile les buts et ses performances font le tour du monde. Forcément, cela n’échappe également pas aux cadors européens. Arrivé en janvier dernier dans la Ruhr, l’ancien de Salzbourg pourrait prochainement faire ses valises pour notamment les poser en Espagne. En effet, outre Kylian Mbappé, le Real Madrid rêverait également d’attirer Haaland au Bernabeu afin de former un duo redoutable. Mais cela serait sans compter sur le FC Barcelone, du moins si Joan Laporta est élu président. De l’autre côté des Pyrénées, on assure que le candidat à la succession de Bartomeu pourrait faire jouer sa relation avec Mino Raiola, l’agent d’Haaland, pour réaliser un gros coup.

Haaland ne sera pas donné !

Dans les mois à venir, Erling Braut Haaland pourrait donc devenir l’un des gros feuilletons du mercato. Et pour l’attaquant du Borussia Dortmund, les enchères risquent bien de grimper. Si différentes rumeurs annoncent une clause libératoire à 75M€ en 2022, l’Observatoire du Football annonce ce lundi que la valeur du joueur de Lucien Favre atteindrait déjà des sommets. Aujourd’hui, Haaland serait estimé à 155,6M€. D’ailleurs, dans son étude, le CIES annonce même qu’une fois la pandémie passée, il ne serait pas impensable de voir Erling Braut Haaland dépasser les 222M€ du transfert le plus cher, qui appartient aujourd’hui à Neymar.