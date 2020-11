Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre légendaire révélée pour Lionel Messi !

Publié le 30 novembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Plus que jamais sur le départ, Lionel Messi était l'objet de convoitises lors du dernier mercato et le sera certainement l'été prochain. Alors que l'Inter faisait partie des prétendants, les nerazzurri auraient tenté une manœuvre dès 2006.

Conserver Lionel Messi n'est décidément pas de tout repos. Depuis ce fameux burofax envoyé à la direction du FC Barcelone, un départ de la Pulga semble se dessiner. Le feuilleton a débuté au cœur de l'été, à la suite de l'humiliation en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. L'échec de trop. Même si la décision de l'international argentin aurait été prise bien avant ce terrible épisode. Ses relations, en délicatesse, avec Josep Bartomeu auraient participé à ses envies d'ailleurs. Et comme un sextuple Ballon d'or sur le mercato est un événement d'un rareté extrême, nombreux prétendaient à accueillir Lionel Messi dans ses rangs. Et prétendraient toujours puisque le capitaine blaugrana sera libre au terme de la saison. En recherche de superstar après Neymar et Kylian Mbappé, le PSG serait logiquement intéressé. Avec Pep Guardiola, Manchester City possède un argument de taille pour convaincre l'attaquant.

« L'Inter payait 250M€ pour Messi »