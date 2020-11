Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution toute trouvée pour ce gros problème de Koeman ?

Publié le 30 novembre 2020 à 14h30 par T.M.

Actuellement, la défense centrale est l’un des gros chantiers du FC Barcelone. De quoi donner des maux de tête à Ronald Koeman. Finalement, la solution pourrait arriver en janvier, mais elle ne serait pas forcément celle attendue par tout le monde : l’arrivée d’Eric Garcia en provenance de Manchester City.

Lors du dernier mercato, Ronald Koeman n’a pas obtenu tous les renforts qu’il souhaitait. Outre Sergino Dest, qui est bien arrivé au FC Barcelone, le Néerlandais avait également pour objectif de recruter Memphis Depay et Eric Garcia. Ce dernier, formé à La Masia et révélé à Manchester City, était ciblé pour venir renforcer la charnière centrale où Gerard Piqué se fait vieillissant et Samuel Umtiti n’est pas épargné par ses pépins physiques. Toutefois, le champion du monde n’est finalement pas parti et le Barça n’a pas eu les moyens nécessaires pour répondre aux attentes des Citizens pour l’Espagnol. Une arrivée avortée qui doit aujourd’hui des regrets aux Blaugrana étant donné les problèmes en défense centrale. En effet, blessé au genou, Gerard Piqué sera absent plusieurs mois tandis que Samuel Umtiti et Ronald Araujo ne sont pas encore à 100%. De quoi obliger Ronald Koeman à bricoler, devant aligner Frenkie De Jong à ce poste ou faire confiance au jeune Oscar Mingueza, en attendant peut-être janvier. En effet, pour le mercato hivernal, le FC Barcelone prévoirait de nouveau de tenter sa chance pour Eric Garcia, mais là encore, les demandes de Manchester City pourraient bloquer l’opération.

Le moment de Todibo ?

Finalement, Eric Garcia pourrait n’arriver que l’été prochain, une fois son contrat aura expiré avec Manchester City. Mais comment résoudre les problèmes du FC Barcelone en défense centrale en attendant ? Une solution pourrait bien se présenter aux Catalans d’ici quelques semaines et elle pourrait se nommer Jean-Clair Todibo. Revenu d’un prêt à Schalke 04 durant l’été, le Français n’entrait pas dans les plans de Ronald Koeman. Par conséquent, l’ancien de Toulouse a de nouveau été prêté, cette fois à Benfica, qui dispose d’ailleurs d’une option d’achat. Toutefois, pour le moment, cela ne se passe pas comme prévu pour Todibo, qui n’a toujours pas joué avec les Lisboètes à cause de différentes blessures. Une situation qui pourrait alors inciter les dirigeants de Benfica à prendre une décision radicale. Selon les dernières informations, le prêt de Jean-Clair Todibo pourrait ainsi être rompu en janvier et le défenseur central de 20 ans ferait alors son retour au Camp Nou. Et si c’était donc ça la solution ? Possiblement de retour à Barcelone, Todibo pourrait alors enfin avoir sa chance profitant des blessures et des absences pour avoir du temps sous les ordres de Ronald Koeman. A voir maintenant si cela se déroulera comme cela dans les prochaines semaines.