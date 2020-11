Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l'avenir de Paulo Dybala ?

Publié le 30 novembre 2020 à 12h45 par A.D.

Alors que la Juventus s'intéresserait de près à Mauro Icardi, un échange avec Paulo Dybala pourrait être négocié avec le PSG. Comme l'a précisé la presse italienne, le joyau argentin serait au plus mal chez les Bianconeri et se rapprocherait de plus en plus d'un départ.

Le PSG et la Juventus pourraient négocier une opération colossale à l'été 2021. Selon les informations de Calciomercato.com , les Bianconeri souhaiteraient toujours s'attacher les services de l'ancien buteur de l'Inter. Alors que Paulo Dybala a déjà été lié au PSG à plusieurs reprises, un échange XXL entre le joyau argentin et Mauro Icardi pourrait être négocié. Et cette idée pourrait prendre de l'épaisseur très prochainement.

Paulo Dybala en sursis à la Juventus ?