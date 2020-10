Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur le départ avorté de Lionel Messi !

Publié le 15 octobre 2020 à 18h30 par La rédaction

Avant sa requête cet été, Lionel Messi était déjà tout proche de quitter Barcelone en 2014. La Pulga aurait pu rejoindre les Blues. Récit d'une incroyable histoire.

C'est un tremblement de terre. Fin août, Lionel Messi transmet un burofax au FC Barcelone. La Pulga veut quitter le club. Les prétendants se multiplient, Manchester City se pose en favori, mais la clause libératoire de 700M€ aura raison d'un potentiel transfert. Lionel Messi n'a jamais été aussi proche de quitter la Catalogne. Sauf que, pas vraiment. Gianluca Di Marzio, journaliste italien chez Sky Sport , a révélé les coulisses et les dialogues d'une affaire méconnue dans son livre Grand Hotel Calciomercato . Le sextuple Ballon d'or était à deux doigts de rejoindre Chelsea en 2014, un an après ses problèmes fiscaux en Espagne.

Deux prétendants, Mourinho en mission

A l'époque, la clause libératoire de Lionel Messi est de 250M€. Le Real Madrid et Chelsea étaient prêts à s'aligner. Froidement, le désormais capitaine blaugrana a recalé son grand rival. « Je ne viens pas au Real, vous perdez votre temps » . Mais les Blues auraient, eux, pu conclure cet improbable transfert. Un appel entre José Mourinho, alors entraîneur de Chelsea, et Messi, conseillé et aidé par Deco, aurait pu faire basculer l'avenir de la Pulga . Le Special One aurait convaincu Messi durant leur entretien. Notamment grâce à une ruse. « Tu dois rester exactement où tu es » , a lâché l'entraîneur de Chelsea. Avant de revenir sur ses propos. « Si un matin tu te réveilles, tu prends ton petit déjeuner sur le terrain d'entraînement mais que le café n'a pas le même goût, que le ciel devient soudain gris, que tu n'aimes plus ta voiture, que tu es triste sur le chemin du retour, que tu n'es pas heureux, que ta famille n'est pas heureuse, enfin, dans ce moment sombre et lugubre de ta vie... alors oui, tu devras à nouveau ouvrir la porte du bonheur. Et derrière cette porte, tu me trouveras, José Mourinho, qui t'attend ! » .

Un retournement de situation improbable