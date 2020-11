Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit déjà une mauvaise nouvelle pour l’avenir de Moise Kean !

Publié le 30 novembre 2020 à 19h15 par T.M.

Alors que Moise Kean flambe depuis son arrivée au PSG, cela n’est clairement pas une bonne nouvelle pour Leonardo s’il souhaite conserver l’attaquant prêté par Everton.

Suite aux départs de Cavani et Choupo-Moting, le PSG s’était mis en quête d’un nouvel attaquant cet été. Et Leonardo a fini par arriver à ses fins en obtenant le prêt de Moise Kean. Débarqué en provenance d’Everton, l’Italien n’a pas mis longtemps avant de se mettre en évidence. Profitant de la blessure de Mauro Icardi, Kean a fait forte impression en enchainant les buts. Une bonne nouvelle pour le PSG, mais seulement à court terme. En effet, le prêt de l’attaquant de 20 ans ne comporte pas d’option d’achat. Si Leonardo veut donc conserver Moise Kean, il faudra négocier avec les Toffees de Carlo Ancelotti. Et les prix pourraient bien s’envoler.

Leonardo devra mettre le prix pour Moise Kean !

Moise Kean pourrait-il rester à long terme au PSG ? Pour cela, Leonardo devra discuter avec Everton et les négociations risquent d’être compliquées face aux possibles demandes des Toffees. En effet, les actuelles prestations de l’Italien ne joueraient pas forcément en faveur des Parisiens. Selon une étude de l’Observatoire du Football, la valeur de Kean ne cesserait de grimper depuis le début de la saison. Et elle atteindrait aujourd’hui les 39M€. Des chiffres qui risquent encore d’augmenter si le joueur de Thomas Tuchel continue sur cette lancée. Pas une bonne nouvelle donc pour Leonardo.