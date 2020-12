Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien réalisé une très belle affaire cet été !

Publié le 1 décembre 2020 à 0h15 par T.M.

Cet été, Leonardo a surpris tout le monde en allant chercher Rafinha au FC Barcelone. Une plus-value sportive, mais aussi une énorme opération financière.

A la recherche de renfort au milieu de terrain, Leonardo a apporté du sang neuf à Thomas Tuchel durant le dernier mercato. Dans un premier temps, le directeur sportif du PSG a obtenu le prêt de Danilo Pereira, en provenance du FC Porto. Si on pensait qu’il allait s’arrêter là, cela n’a finalement pas été le cas. En effet, dans les dernières heures du mercato, Leonardo a réalisé un coup inattendu en allant chercher Rafinha au FC Barcelone, où il n’entrait pas dans les plans de Ronald Koeman. Un joueur en plus pour le PSG qui n’a d’ailleurs rien coûté puisque les deux clubs se sont mis d’accord sur un transfert à 0€ pour Rafinha, tout en négociant toutefois des bonus pouvant aller jusqu’en 3M€ et un pourcentage à la revente de 35%.

Un coup à 0€ qui vaut aujourd’hui cher !

Financièrement et sportivement, le PSG a donc réalisé un gros coup avec Rafinha, qui apporte déjà toute sa qualité technique au groupe de Thomas Tuchel. Et sur le plan économique, cette affaire de Leonardo serait encore plus importante. En effet, selon la dernière étude de l’Observatoire du Football, la valeur de Rafinha atteindrait aujourd’hui les 15,1M€.