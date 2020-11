Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen, Paredes... Leonardo sait ce qu'il doit faire cet hiver !

Publié le 30 novembre 2020 à 18h30 par A.C.

Le mercato hivernal du Paris Saint-Germain pourrait bien tourner autour de Christian Eriksen, gros flop de l’Inter.

Il avait tout pour réussir. Considéré comme l’un des meilleurs milieux au monde il n’y a pas si longtemps, Christian Eriksen a connu une année 2020 catastrophique. Son choix de rejoindre l’Inter à quelques mois de la fin de son contrat avec Tottenham ne s’est en effet pas révélé payant. La saison dernière il semblait pourtant pouvoir se faire une place, notamment avec Antonio Conte prêt à lui offrir une place de numéro 10, derrière Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. Mais la situation a basculé cette saison et, désormais, un départ d’Eriksen semble inévitable.

Leonardo a flairé le bon coup avec Eriksen

Les malheurs de Christian Eriksen à l’Inter, pourraient profiter au Paris Saint-Germain. Voilà plusieurs semaines déjà, que la presse italienne évoque un intérêt concret de Leonardo, pour l’international danois. Cet été déjà d’ailleurs, le PSG aurait timidement tenté le coup sans vraiment concrétiser. Leonardo a une deuxième chance, puisque Il Corriere dello Sport a récemment expliqué qu’Eriksen n’attendrait plus qu’une chose : le 1er janvier, pour enfin échapper au calvaire qu’il vite dans le nord de l’Italie.

Un départ inévitable !

Si Christian Eriksen souhaite partir, l’Inter ne devrait absolument pas le retenir. C’est d’ailleurs ce qu’a clairement expliqué Giuseppe Marotta, interrogé sur un départ du milieu au cours du mercato hivernal. « Il arrive que certains joueurs ne soient pas fonctionnels pour un entraîneur selon les systèmes de jeu » a expliqué l’administrateur délégué de l’Inter, au micro de Sky Sport . « L'année dernière, nous avons saisi une grande opportunité, mais il est indéniable qu'il y a des difficultés. En janvier, si le joueur n'a pas joué de matchs importants, il sera le premier à demander son transfert ». La Gazzetta dello Sport va même plus loin, en expliquant qu’Antonio Conte aurait lui-même demandé à ce qu’Eriksen soit transféré.

