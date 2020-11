Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen attend un signe de Leonardo !

Publié le 30 novembre 2020 à 1h15 par A.C.

Christian Eriksen, sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2024 et arrivé l’hiver dernier, semble avoir pris une décision forte concernant son avenir.

Ça ne marche pas. Arrivé en grande pompe l’hiver dernier, Christian Eriksen n’arrive décidément pas à se faire une place à l’Inter et Antonio Conte ne souhaite plus lui donner de chance. La preuve, en Ligue des Champions face au Real Madrid mercredi dernier (0-2), il n’a joué que quatre minutes et ce samedi, face à Sassuolo en Serie A (0-3), il n’est rentré en jeu que pour les cinq dernières minutes ! Leonardo a été alerté par la situation d’Eriksen et aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain, puisque La Gazzettta dello Sport a révélé qu’un échange avec Leandro Paredes serait à l’étude.

Eriksen ne penserait plus qu’à un départ