Mercato - PSG : Vers un nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Mbappé ?

Publié le 30 novembre 2020 à 19h30 par B.C. mis à jour le 30 novembre 2020 à 19h34

Annoncé avec insistance au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait finalement avoir de grosses difficultés à rejoindre la capitale espagnole l’été prochain.

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid semble inéluctable. En effet, Florentino Pérez souhaite récupérer le Bondynois depuis son adolescence tandis que le joueur n’a jamais caché son rêve de porter un jour le mythique maillot blanc, reste désormais à savoir quand. Alors qu’une offensive semblait à l’ordre du jour lors du dernier mercato estival, la crise du Covid-19 a finalement contraint les Merengue à revoir leurs plans. Kylian Mbappé est donc resté au PSG, mais n’a pas prolongé pour autant son bail courant jusqu’en juin 2022. Le champion du monde tricolore est donc à un tournant : doit-il signer un nouveau contrat avec le PSG ou quitter la Ligue 1, et éventuellement rejoindre le Real Madrid, annoncé comme le grand favori ? En attendant que l’attaquant de 21 ans tranche sur la question, les Merengue travailleraient sur l’arrivée de l’international tricolore, mais la pandémie mondiale continue de perturber ce dossier.

La crise sanitaire n’arrange pas les Merengue

Malgré son intérêt pour Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait être dans l’incapacité de financer sa venue l’été prochain comme l’explique Le Parisien ce lundi soir. En effet, la Liga a décidé il y a quelques jours de revoir à la baisse le plafond salarial autorisé pour les clubs. La limite de la masse salariale du Real Madrid passe donc de 641M€ à 468M€ cette saison, et une diminution supplémentaire de 15% est envisagée pour les clubs dépassant le plafond. Des sources proches du Real Madrid ont indiqué au quotidien francilien que les joueurs de Zinedine Zidane avait consenti une baisse de 10 à 15% de leur salaire pour cette saison, permettant aux Merengue de réduire leur masse salariale à 330M€, mais l’incertitude planant pour le prochain exercice pourrait empêcher la réalisation d’opérations d’envergures l’été prochain, comme cela a déjà été le cas lors du dernier mercato, marqué par l’absence de renforts. « Le plus inquiétant, c'est de savoir si les stades resteront vides encore longtemps et si cela pourrait donc affecter le budget de la saison suivante », précise-t-on dans la capitale espagnole. Florentino Pérez suit de près la situation du FC Barcelone, dans le rouge financièrement, et devra donc prendre les mesures nécessaires pour permettre au Real Madrid de ne pas se retrouver dans le même cas. De quoi rendre improbable une arrivée de Kylian Mbappé à cette heure.

